Tesla принимает заказы на новую Model 3 за 35 тыс. долларов

Американская компания начала официально продавать свой электрокар по цене от 35 тысяч долларов.

Проблемы с серийным производством этого автомобиля сказались на его стоимости, ведь заявленная цена была 35 тысяч долларов, но по факту покупателям модель обходилась в 43 тыс. долларов минимум.

Теперь на сайте компании появился Model 3 за 35 тыс. долларов, только за эту цену предлагают автомобиль с пробегом 354 км.

К тому же цены указали без учета налогов, сборов и так далее. То есть фактически покупатель может приобрести недорогой электрокар за 36 200 долларов. Для покупки предлагают и вариант с пробегом 386 км Standard Range Plus.

Разгоняется такая версия до 60 миль в час за 5,3 секунды, а максимальная скорость составляет 225 км/ч.

За дополнительную плату в три тысячи долларов предлагается комплекс Autopilot, а он же с расширенными возможностями обойдется уже в пять тысяч долларов.