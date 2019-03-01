Audi выставит на своем стенде в Женеве только электрокары

В Женеве на автосалоне Audi покажет не только свои новые серийные гибридные модели, но также и несколько электрокаров.

Среди них будет Audi e-tron GT и Audi e-tron Q4, которые продемонстрируют в качестве концептов, а вот Audi e-tron Sportback и E-Tron SUV уже станут предсерийными вариантами. Их на конвейерную линию поставят в 2020 году.

В целом в планах автопроизводителя премиальных машин стоит цель каждую третью машину продавать с электрическим мотором.

Что касается самой мощной версии электрокара Audi e-tron GT, то она создаётся на одной платформе с Porsche Taycan.

В ней будет установлена силовая установка с 582-сильной отдачей и блок батарей с поддержкой быстрой зарядки.

Все характеристики машины пока не раскрывают, но уже было сказано, что она сможет от 0 до 100 км/ч разгонятся за 3,5 сек., а на разгон до 200 км/ч потребуется 12 сек.