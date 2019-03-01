Китайская компания уже скоро объявит о старте продаж нового роскошного кроссовера, который также планируется вывести и на европейский рынок.

Пока же новый роскошный кроссовер Chery Exeed TX появился у дилеров, в том числе и в качестве выставочных образцов.

Официально о старте продаж объявлено не было, но это должно произойти в ближайшее время. В основе Exeed TX лежит тележка М3Х.

Модель на рынке Китая будет предлагаться с 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л.с.

Не исключено, что в дальнейшем будет предложена гибридная версия Exeed TX с 156-сильным ДВС и 116-сильным электромотором.

Полноприводная система для кроссовера не доступна, а вот список оборудования будет достаточно богатым.