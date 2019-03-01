Первый в РФ льготный автокредит по госпрограммам выдан Русфинанс Банком

Русфинанс Банк стал первым банком среди других участников льготного автокредитования.

Русфинанс Банк первым в 2019 году оформил кредитной договор на льготных условиях. Клиент по программе «Семейный автомобиль» приобрёл KIA Rio.

Правительство в 2019 году решило продлить действие прошлогодних программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

В их рамках клиент может оформить в кредит автомобиль и получить дополнительную скидку в 10% от стоимости выбранного авто.

Для жителей Дальневосточного федерального округа скидка по льготным программам составляет 25%.