Русфинанс Банк стал первым банком среди других участников льготного автокредитования.
Первый в РФ льготный автокредит по госпрограммам выдан Русфинанс Банком
01.03.2019 14:47
23 0
Русфинанс Банк первым в 2019 году оформил кредитной договор на льготных условиях. Клиент по программе «Семейный автомобиль» приобрёл KIA Rio.
Правительство в 2019 году решило продлить действие прошлогодних программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
В их рамках клиент может оформить в кредит автомобиль и получить дополнительную скидку в 10% от стоимости выбранного авто.
Для жителей Дальневосточного федерального округа скидка по льготным программам составляет 25%.
Комментарииcomments powered by HyperComments