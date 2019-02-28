Pininfarina везет в Женеву сразу три версии гиперкара Battista

Automobili Pininfarina уже анонсировала свое участие в Женевском автосалоне в начале января, опубликовав тизерное изображение.

Тогда стало известно, что на автомобильном салоне будет представлен гиперкар Battista, но новый тизер и данные от компании свидетельствуют о том, что электрический гиперкар будет представлен в трех версиях.

Все три версии будут отличаться друг от друга оформлением салона и экстерьера.

Так, например модификация Grigio Luserna будет иметь серый кузов с синими акцентами и алюминиевыми вставками, а в салоне будет черно-коричневое исполнение.

Вариант Iconica by Automobili Pininfarina получит эксклюзивный синий цвет и различные акценты, в том числе и светодиодные.

Третья версия будет выполнена в белом цвете с использованием алюминия и темного хрома.