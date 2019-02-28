Automobili Pininfarina уже анонсировала свое участие в Женевском автосалоне в начале января, опубликовав тизерное изображение.
Pininfarina везет в Женеву сразу три версии гиперкара Battista
28.02.2019 23:26
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Тогда стало известно, что на автомобильном салоне будет представлен гиперкар Battista, но новый тизер и данные от компании свидетельствуют о том, что электрический гиперкар будет представлен в трех версиях.
Все три версии будут отличаться друг от друга оформлением салона и экстерьера.
Так, например модификация Grigio Luserna будет иметь серый кузов с синими акцентами и алюминиевыми вставками, а в салоне будет черно-коричневое исполнение.
Вариант Iconica by Automobili Pininfarina получит эксклюзивный синий цвет и различные акценты, в том числе и светодиодные.
Третья версия будет выполнена в белом цвете с использованием алюминия и темного хрома.
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