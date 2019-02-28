Volkswagen представил обновленный VW Passat Variant R-Line Edition

Volkswagen не Женевском автосалоне покажет «заряженный» универсал Passat Variant R-Line, который будут предлагать с моторами мощностью 240 и 272 л.с.

Представленный публично в Женеве универсал будет выпущен ограниченным тиражом. В продажу он поступит с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л.с. и аналогичного объёма дизельным надувным ДВС с отдачей 240 л.с.

Все версии Passat Variant R-Line получат фирменную систему полного привода 4Motion и адаптивную подвеску.

В оснащение спортивного немецкого универсала войдет светодиодная затемнённая оптика, диффузор черного цвета, спойлер на крыше и черные корпуса зеркал.

Также Passat Variant R-Line получит адаптивный круиз-контроль, работающий на скорости до 210 км/ч, 9,2-дюймовый экран мультимедийной системы и цифровую панель приборов.