Volkswagen не Женевском автосалоне покажет «заряженный» универсал Passat Variant R-Line, который будут предлагать с моторами мощностью 240 и 272 л.с.
Volkswagen представил обновленный VW Passat Variant R-Line Edition
28.02.2019 23:29
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Представленный публично в Женеве универсал будет выпущен ограниченным тиражом. В продажу он поступит с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л.с. и аналогичного объёма дизельным надувным ДВС с отдачей 240 л.с.
Все версии Passat Variant R-Line получат фирменную систему полного привода 4Motion и адаптивную подвеску.
В оснащение спортивного немецкого универсала войдет светодиодная затемнённая оптика, диффузор черного цвета, спойлер на крыше и черные корпуса зеркал.
Также Passat Variant R-Line получит адаптивный круиз-контроль, работающий на скорости до 210 км/ч, 9,2-дюймовый экран мультимедийной системы и цифровую панель приборов.
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