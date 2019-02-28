Seat показала на тизере свою первую электрическую модель

Им окажется хэтчбек, созданный на одной платформе с Volkswagen I.D. Его официальная презентация состоится на международном автосалоне в Женеве уже через неделю.

На мотор-шоу покажут прототип, который в дальнейшем станет серийным. Сейчас подробностей о новинке нет, но можно предположить, что она будет иметь много общего с хэтчбеком I.D., который запустят в серию уже этой осенью.