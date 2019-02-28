Внедорожник УАЗ «Патриот» получил очень зеленую версию

Российский автопроизводитель решил к весне выпустить новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот», которая получила название Life Style и тираж данной серии будет ограничен всего 300 ед.

УАЗ «Патриот» Life Style будет отличатся от всех остальных ярко-зеленым цветом «металлик» и шильдикам, которые разместят на двери багажника и водительской двери. Также машина будет отличатся колесными дисками черного цвета.

Спецверсию Life Style создали на базе комплектации «Оптимум», но ее еще дополнили климат-контролем, атермальными стеклами, парковачными датчиками в бамперах и четырьмя динамиками с аудиосистемой mp3.

В качестве опции для ограниченной версии «зеленых» внедорожников еще доступны противотуманные фары, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя, 18-дюймовые колесные диски, а также дополнительный отопитель салона и д.р.

Помимо этого на машину можно заказать лебедку, блокировку заднего межколесного дифференциала и защиту рулевых тяг.

Заказать УАЗ «Патриот» Life Style можно от 894 тыс. рублей, но это цена с учетом госпрограммы «Первый автомобиль».