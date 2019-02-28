Завод Skoda Auto в Квасинах установил рекорд производительности

Чешская компания решила поделится успехами своего завода в Квасинах и оказалось, что завод Skoda Auto в прошлом году установил рекорд производительности.

За 2018 год с конвейера предприятия сошло 300 тысяч автомобилей, среди которых Skoda Superb, Kodiaq и Karoq.

Производитель постоянно совершенствует завод, а в 2018 году на территории предприятия был отрыт и многофункциональный научно-практический центр.

Для компании это стало очень важным шагом в подготовке площадки к выпуску электрокаров.

Сейчас на заводе трудится порядка девяти тысяч человек, а само предприятие функционирует уже более 80 лет и в последние годы там проходила масштабная модернизация.