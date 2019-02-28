Спецсерию Audi R8 посвятили 10-летнему юбилею двигателей V10

Спецверсия под названием Audi R8 V10 Decennium будет выпущена небольшим тиражом (222 автомобиля), но все они будут отличатся от классических версий матовым цветом кузова Daytona Gray и бронзовыми 20-дюймовыми колесными дисками.



Обвес для спецверсий будет сделан из карбона, причем его выкрасят в черный цвет, а черного цвета будет и радиаторная решетка.

В салоне тоже все сделано в черных оттенках со вставками из лакированного карбона. Причем прострочка на креслах и вставках на дверях, а также рулевом колесе выполнена в цвет меди.



Мотор Audi R8 V10 Decennium остался без изменений и это 5,2-литровый V10 мощностью 525 л.с. и 580 Нм крутящего момента.

С таким ДВС машина способна набрать скорость от 0 до 100 км/ч за 3,1 сек. В Германии Audi R8 V10 Decennium для покупки станет доступен весной по цене 222 000 евро, что в пересчёте 16,6 млн рублей.