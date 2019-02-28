Изображения LADA Vesta Pickup восхитили пользователей Сети

В Сети обнаружили изображения, созданные при помощи компьютера, на которых продемонстрировали, как бы мог выглядеть пикап LADA Vesta.

Рендерные изображения LADA Vesta Pickup уже восхитили пользователей Сети, хотя о разработке подобной модели в «АвтоВАЗе» не сообщали.

Впрочем, это не помешало пофантазировать дизайнерам и можно сказать, что получилось довольно неплохо.

Возможно пикап на базе Весты и смог бы найти покупателей, но в целом такие автомобили, как и хэтчбеки, не востребованы на российском рынке.

Если рассматривать продажи пикапов за прошлый год, то они заняли лишь 1% от всего объёма проданных авто в России. В январе этого года доля сократилась до 0,5%.