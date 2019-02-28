Как вернуть кузову автомобиля былой блеск? 

Со временем новенький, красивый, блестящий автомобиль, даже, если регулярно его мыть и держать в идеальной чистоте, тускнеет и становится менее ярким. Часто такое бывает после продолжительной зимы. А весной, когда уже ярко светит солнце, автовладелец замечает, что что-то не так. Вроде все на месте, машина в целости и сохранности, но она не такая яркая и красивая, как была совсем недавно. Это нормальный и естественный процесс для лакокрасочного покрытия, когда со временем оно тускнеет, если учесть особенности отечественного климата, в условиях которого машина эксплуатируется.

Как вернуть машине былой блеск?

Есть два вариант:

помыть профессиональными средствами

заново покрасить

осуществить полировку поверхности

Мытье – это, конечно, хорошо, но машина станет просто чистой. Особого блеска не будет. Красить машину заново следует только в том случае, если старое покрытие серьезно повреждено и это действительно необходимо. В противном случае удовольствие получается слишком дорогим. Самый эффективный и оптимальный в плане стоимости вариант – это полировка. Можно сделать полировку самостоятельно, либо доверить работу профессионалам. А узнать подробнее про полировку кузова автомобиля в Москве можно тут https://chipsaway.ru/services/polirovka/.

Что собой представляет полировка авто?

Полировка автомобиля позволяет не только придать кузову блеск, но и защитить лакокрасочное покрытие от микротрещин. Сам кузов тоже под защитой, потому что полировка микротрещин и нанесение защитного покрытия позволяет существенно продлить его жизнь, предотвратить возникновение коррозии. Поэтому желательно, как минимум 2-3 раза в год осуществлять полировку. Приобрести полироли и все необходимые материалы можно в магазинах, либо заказав через интернет. Ассортимент достаточно широкий. Полироли, если обобщить можно разделить на 2 основных типа. Это обычные и восстановительные.

Обычные полироли наносятся с определенной периодичностью, чтобы поддерживать внешний вид кузова в идеальном состоянии. Они тоже выполняют еще и защитную функцию. Восстановительные полироли не только образуют защитный слой и придают блеск, но и устраняют мелкие царапины, трещины, благодаря наличию в их составе специальных нано-частиц. Восстановительная полировка делается, как правило, профессионалами в мастерских. А обычную полировку можно выполнить самостоятельно, если есть время, строго соблюдая инструкцию.