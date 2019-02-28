Легковые и легкогрузовые шины: основные отличия

На современном рынке представлен обширный ассортимент шинной продукции – от разных брендов и компаний-производителей, выпущенной в разных странах, с применением разных технологий. Легковые и легкогрузовые шины, приобретаемые для определённых моделей транспорта, составляют внушительный список наименований, изучение которого может занять огромное количество времени. Специалисты интернет-магазина R20 предлагают руководствоваться принципами максимальной надёжности, а также достоверной информацией, выбирая авторезину для коммерческого транспорта.

Особенности легкогрузовых шин

Малотоннажные или лёгкие грузовые автомобили используются для транспортировки грузов. Этот вид транспортных средств требует особой тщательности в выборе шин, поскольку установка легковых покрышек является грубейшей ошибкой, которая может негативно сказаться на безопасности езды. Главное отличие таких шин – способность выдержать нагрузку до пяти тонн: иными словами, до полутора тысяч килограммов на одно колесо. Добиться такого результата разработчикам легкогрузовых шин удаётся за счёт усиленной конструкции.

Шины для коммерческого транспорта характеризуются:

высокой прочностью;

отличным качеством;

усиленной конструкцией;

управляемостью;

долговечностью.

Микроавтобусы и малотоннажные грузовые автомобили активно используются для грузовых и пассажирских перевозок в городских условиях. Резина, которая ставится на такие машины, должна сочетать большую грузоподъёмность и высокие показатели скоростных нагрузок. Также важны требования комфорта, которые достигаются за счёт особенностей протекторного рисунка.

Долговечность и практичность

Шины для коммерческого транспорта бывают камерными и бескамерными, о чём автовладельцев информирует специальная маркировка на боковине. Выбор продукции шинного бренда, отлично зарекомендовавшего себя на рынке, становится возможностью получить оптимальное соотношение необходимых характеристик.

Для изготовления легкогрузовой авторезины используется особый состав резиновой смеси, включающий в себя диоксид кремния, полимеры последнего поколения, а также компоненты, влияющие на сохранение эластичности в широком температурном диапазоне. Такие шины способствуют усиленному сцеплению на разных типах дорожного полотна, снижению сопротивления качению, устойчивости к износу.