Mercedes-Benz получил ОТТС для первых собранных в РФ автомобилей

ОТТС российское подразделение компании получило на несколько моделей, а соответствующая информация появилась в базе Росстандарта 26 февраля.

Mercedes получил ОТТС для первых собранных в РФ автомобилей, среди которых седан, универсал, купе и кабриолет Е-класса.

Действие нового ОТТС закончится 30 марта следующего года. Эти автомобили могут начать собирать на новом российском предприятии в Индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе, а поставки сборочных комплектов будут осуществляться из Штутгарта.

Получение ОТТС дает марке право выводить на рынок любую из указанных там моделей.

Ожидается, что первый автомобиль на Подмосковном заводе сойдет с конвейера уже в апреле и им, как сообщалось ранее, станет седан Е-класса. Также на производственной площадке планируется выпуск внедорожников.