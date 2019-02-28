Hyundai Tucson 2019 был представлен на китайском рынке осенью прошлого года и этот кроссовер имеет отличия в дизайне от глобального варианта.

Внешность этого кроссовера делали эффектной и разрабатывали специально для КНР. В компании считали, что измененная внешность позволит модели потеснить конкурентов в Китае, но все произошло не так.

Такой дизайн экстерьера, а также стоимость оказались не по нраву поклонникам и они стали останавливать свой выбор на кроссовере Hyundai ix35.

В результате продажи кроссовера Hyundai Tucson 2019 провалились из-за Hyundai ix35, который имеет более спокойный дизайн, меньшую стоимость и почти такие же характеристики.

Продажи Hyundai Tucson 2019 в сравнении с предшественником сократили в два раза до 3 тысяч проданных авто в месяц.