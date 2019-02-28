В пресс-службе СП сообщили о результатах экспортных поставок внедорожников Chevrolet Niva за прошлый год.

Согласно опубликованным данным, GM-АвтоВАЗ в 2018 году увеличил экспорт Chevrolet Niva на 36%.

В количественном выражении показатель составил 1 618 поставленных за пределы РФ внедорожников.

Отмечается, что рост объёма экспортных поставок за указанный период наблюдался благодаря Казахстану, где была организована крупноузловая сборка автомобиля.

Самым крупным экспортным рынком для Chevrolet Niva все также остается Казахстан – 50% от всего объёма. Еще 16,7% пришлось на Украину и 12% — на Беларусь.