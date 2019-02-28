Полноценный показ новинки состоится в рамках Женевского автосалона в марте.

Сегодня компания Ferrari показала новый суперкар Ferrari F8 Tributo, в модельном ряду который станет заменой модели 488 GTB.

Новое купе Ferrari F8 Tributo имеет такие габариты: 4611/ 1979/1206 мм, масса — 1330 кг. В движение такой спорткар будет приводится 3,9-литровым двигателем с 8 цилиндрами.

Этот мотор оснащен двумя турбинами и имеет мощность 720 лошадиных сил, тогда как показатель крутящего момента составляет 770 Нм.

Разгонится суперкар до первой сотни за 2,9 секунды, а максимальная скорость составит 340 км/ч.