Немецкий автопроизводитель провел презентацию обновленного кроссовера GLC, показ общественности которого состоится в начале марта на автосалоне в Женеве.
Mercedes-Benz презентовал обновленный кроссовер GLC
Mercedes-Benz презентовал обновленный кроссовер GLC, сообщив, что стоимость и комплектации модели будут объявлены позднее. Модель теперь имеет измененную внешность, где добавили хромированных элементов, обновили решетку радиатора, оптику и бамперы.
Салон также немного доработали, добавив деревянные вставки, новый многофункциональный руль, а также цифровую панель приборов с 7 или 12,25-дюймовым экраном.
В списке оснащенности появилась новая функция Interior Assistant, которая сможет распознавать движение рук водителя и работает с мультимедийной системой. Данная система не будет работать, когда автомобиль находится в движении.
Кроме этого кроссовер оснастили доработанной навигационной системой, а также рядом современных систем безопасности и помощи водителю. Линейка двигателей GLC теперь представлена двумя бензиновыми двигателям с рабочим объёмом цилиндров два литра.
Их мощность составит 197 и 258 л.с. На основе этих двигателей будет доступен и так называемый «мягкий гибрид» с 48-вольтовым стартер-генератором.
Дизельная линейка будет представлена агрегатами мощностью 163, 195 и 245 лошадиных сил. В качестве трансмиссии для автомобиля будет доступен девятискоростной автомат.