Немецкий автопроизводитель провел презентацию обновленного кроссовера GLC, показ общественности которого состоится в начале марта на автосалоне в Женеве.

Mercedes-Benz презентовал обновленный кроссовер GLC, сообщив, что стоимость и комплектации модели будут объявлены позднее. Модель теперь имеет измененную внешность, где добавили хромированных элементов, обновили решетку радиатора, оптику и бамперы.

Салон также немного доработали, добавив деревянные вставки, новый многофункциональный руль, а также цифровую панель приборов с 7 или 12,25-дюймовым экраном.

В списке оснащенности появилась новая функция Interior Assistant, которая сможет распознавать движение рук водителя и работает с мультимедийной системой. Данная система не будет работать, когда автомобиль находится в движении.

Кроме этого кроссовер оснастили доработанной навигационной системой, а также рядом современных систем безопасности и помощи водителю. Линейка двигателей GLC теперь представлена двумя бензиновыми двигателям с рабочим объёмом цилиндров два литра.

Их мощность составит 197 и 258 л.с. На основе этих двигателей будет доступен и так называемый «мягкий гибрид» с 48-вольтовым стартер-генератором.

Дизельная линейка будет представлена агрегатами мощностью 163, 195 и 245 лошадиных сил. В качестве трансмиссии для автомобиля будет доступен девятискоростной автомат.