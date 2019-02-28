Объявлены тарифы на изготовление автомобильных номеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже определила тарифы, которые будут действовать на автомобильные номера у дилеров в России.

Об этом сообщил «Коммерсантъ», журналисты которого ссылаются на соответствующий документ. С 4 августа этого года у участников можно будет совершать регистрацию ТС без ГИБДД.

Для того, чтобы изготовить автомобильный номер владельцу ТС нужно будет заплатить две тысячи рублей, тогда как за изготовление мотоциклетного или тракторного номерного знака установлен тариф в 1,5 тысячи рублей. Изготовление номерного знака типа «транзит» обойдется в 200 рублей.

Что касается печати свидетельства о регистрации ТС, то тут стоимость будет от 500 до 1 5000 рублей, причем такая же услуга в ГИБДД оценена в такую же сумму.

Стоит отметить, что в Госдуме уже одобрили проект закона, в рамках которого новые автомобили летом этого года можно будет регистрировать у дилеров без посещения ГИБДД.

Сами дилеры должны будут получить специальный статус, который позволит им самостоятельно передавать документы в ГИБДД, а также изготавливать номера. При этом присвоение номеров по-прежнему останется обязанностью ГИБДД.