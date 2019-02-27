Экспорт автомобилей из России в Европу сильно затруднится

В Европе скоро начнут действовать новые правила, которые возможно заставят уйти с рынка Старого света некоторых автопроизводителей. Среди них могут быть и российские компании.

В течении трех лет для получения ОТТС в Европе придется модель оснастить самыми современными системами безопасности.

Так, с целью повышения безопасности на дорогах, автомобили должны быть оснащены системой экстренного торможения перед пешеходами, велосипедистами и другими автомобилями.

Помимо этого в авто должны быть установлены: система поддержания скорости, удержания авто в полосе движения, система предупреждения сонливости водителя и алкогольный тестер.

Причем, последним водителю придется пользоваться каждый раз, как он решил запустить мотор, а если тестер выявит у водителя опьянение, то произойдет блокировка двигателя.

Новые правила затрагивают и грузовые автомобили, в которых обязательно должны быть датчики давления в шинах и ряд других систем.