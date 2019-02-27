Honda объявила стоимость обновленного кроссовера Pilot для РФ

Д ебют обновленный модели состоялся летом прошлого года , а в середине этого месяца компания в России официально анонсировала появление Pilot.

Накануне российский офис озвучил стоимость и рассказал о комплектациях кроссовера, который стал доступен для заказа только сейчас.

Моторная гамма обновленного Pilot все также представлена шестицилиндровым трехлитровым двигателем мощностью 249 лошадиных сил. В паре с двигателем работает шестискоростная автоматическая коробка передач, которая работает только с полноприводной системой.

Для покупки модель предложат в трех комплектациях Lifestyle, Executive и Premium. В начальной версии автомобиль в сравнении с предшественником подорожал на 90 тысяч рублей и теперь стартовая стоимость составляет 3 215 000 рублей.

Средняя комплектация оценена уже в 3 565 000 рублей, а топовый вариант обойдется покупателям в 3 815 000 рублей.