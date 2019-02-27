Toyota представила вседорожную и спортивную версии модели Corolla

Toyota к Женевскому автосалону подготовила две новые версии нового поколения Corolla. На европейском автосалоне будет показана спортивная версия GR Sport и вседорожная модификация Trek.

Спортивная версия получит спортивный агрессивный обвес, хромированную радиаторную решетку и новые 18-дюймовые колесные диски.

Под капотом Corolla GR Sport изменений никаких не будет. Версия получит гибридные силовые агрегаты на базе 1,8-литровый атмосферного ДВС, мощность данной установки 122 л.с. Также будет предложена гибридная версия с двухлитровым 180-сильным мотором.



Toyota Corolla Trek оснащена дополнительной защитой кузова, увеличенным на 22 мм дорожным просветом, перенастроенной подвеской и 17-дюймовыми колесными дисками.

Вседорожная версия разрабатывалась совместно с производителем велосипедов Trek и она поступит в продажу исключительно в кузове универсал.

Toyota Corolla Trek появится в продаже летом, а вот Corolla GR Sport появится только в январе 2020 года.