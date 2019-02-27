О том, что кроссовер Touareg получит самый мощный дизельный двигатель стало известно давно, но только на автосалоне в Женеве состоится премьерный показ новинки.

Пока же Volkswagen представил самый мощный дизельный Touareg онлайн. Производитель рассказал, что новая дизельная версия кроссовера будет приводится в движение восьмицилиндровым двигателем с рабочим объёмом цилиндров четыре литра. Этот двигатель относится к семейству EA898.

Мощность дизельного мотора составит 421 л.с., а показатель крутящего момента будет 900 Нм.

С таким силовым агрегатом Touareg разгонится до первой сотни за 4,9 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч.

Для такого варианта кроссовера будет доступна пневматическая подвеска, отделка салона кожей и колесные диски размером 19 дюймов.

Европейские продажи дизельного Touareg запланированы на май. Возможно новинка прибудет и на российский рынок.