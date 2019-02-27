О том, что кроссовер Touareg получит самый мощный дизельный двигатель стало известно давно, но только на автосалоне в Женеве состоится премьерный показ новинки.
Volkswagen представил самый мощный дизельный Touareg
27.02.2019 20:36
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Пока же Volkswagen представил самый мощный дизельный Touareg онлайн. Производитель рассказал, что новая дизельная версия кроссовера будет приводится в движение восьмицилиндровым двигателем с рабочим объёмом цилиндров четыре литра. Этот двигатель относится к семейству EA898.
Мощность дизельного мотора составит 421 л.с., а показатель крутящего момента будет 900 Нм.
С таким силовым агрегатом Touareg разгонится до первой сотни за 4,9 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч.
Для такого варианта кроссовера будет доступна пневматическая подвеска, отделка салона кожей и колесные диски размером 19 дюймов.
Европейские продажи дизельного Touareg запланированы на май. Возможно новинка прибудет и на российский рынок.
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