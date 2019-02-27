Об семиместных кроссовера уже скоро поступят в продажу на разных рынках и с разными названиями.

GM и SIAC готовят к выходу сразу два перелицованных Chevrolet Captiva, а это модели Wuling Almaz и MG Hector.

Эти автомобили получили новые решетки радиатора и разные шильдики, тогда как в остальном это все тот же Chevrolet Captiva 2019 модельного года.

Например, Wuling Almaz имеет габариты сопоставимые с Nissan X-Trail и предназначен для рынка Индонезии.

Его моторная гамма будет представлена бензиновым 150-сильным дизельным 173-сильным агрегатами, пару которым составит 6-ступенчатая механика или автомат.

Система привода будет только на переднюю ось. Кроссовер с названием MG Hector создавался для индийского рынка. Предварительная стоимость перелицованных кроссоверов составит 1,3 млн рублей в эквиваленте.