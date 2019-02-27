Citroen готовит к выходу обновленную версию своего субкомпактного кроссовера и сегодня в компании сообщили о сроках старта продаж автомобиля.

Согласно официальной информации, рестайлинговый Citroen C3-XR выйдет на рынок 14 марта. Дебют обновленной модели состоялся в прошлом месяце. Кроссовер получил обновленную внешность и моторную гамму, в которой стало меньше двигателей.

В салоне специалисты компании также неплохо поработали и теперь там имеется новая передняя панель, новый рычаг КП, а также информационно-развлекательная система с увеличенным сенсорным экраном.

Также клиентам предоставят возможность заказать обновленный Citroen C3-XR с двухцветным оформлением салона и кожаными вставками.

В моторной гамме теперь будет 1,2-литровый турбомотор с отдачей 116 л.с., а также 1,6-литровый двигатель мощностью 117 лошадиных сил.

Среди трансмиссий будет пятискоростная механика или шестискоростной «автомат». Цены и комплектации на обновленную модель будут названы накануне продаж.