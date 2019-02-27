Новый Mercedes-Benz G-Class получил 5 звезд в краш-тестах Euro NCAP

Новое поколение Mercedes-Benz G-Class попало на краш-тест EuroNCAP, причем специалисты уже успели протестировать не только защиту пассажиров и водителя, но также работу электронных систем.

Как оказалось «Гелик» демонстрирует лучшие результаты не только по ездовым качествам, но также и краш-тесте.

По итогу рядов столкновений машина получила максимальное количество баллов и это при том, что автомобиль рамный. Обычно рамные внедорожники не способны защитить должным образом пассажиров и водителя.

В защите пешеходом угловатый Mercedes-Benz G-Class показал 78%, тогда как например Honda CR-V демонстрирует показатель 70%.

Если рассматривать подробно показатели, то они такие: защита взрослых пассажиров и водителя 90%, за защиту пассажиров детей 83%, защита пешеходов 78%. Общие системы безопасности 72%.

