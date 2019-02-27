Водители самых разных автотранспортных средств время от времени попадают в форс-мажорные ситуации. Если автомобиль не может двигаться дальше самостоятельно, то возникает необходимость в использовании услуг эвакуатора.

Типичные ситуации, в которых требуются услуги эвакуатора

Для доставки неисправного транспортного средства в нужное место используется специальная техника – эвакуатор. Возможен целый ряд ситуаций, когда возникает необходимость вызвать эвакуатор в Балашихе. В число таких ситуаций входят следующие:

поломка автомобиля на дороге;

разрядка автомобильного аккумулятора;

неожиданная нехватка горючего;

невозможность самостоятельного управления авто из-за ухудшения самочувствия или нетрезвого состояния;

доставка нового авто покупателю;

дорожно-транспортное происшествие.

При возникновения любой из вышеперечисленных ситуаций владельцу автотранспортного средства необходимо обратиться в специализированную компанию, которая оказывает услуги эвакуации. Чаще всего в таких фирмах используют современное оборудование, выпущенное зарубежными производителями и позволяющее быстро решить возникшую проблему.

Особенности услуг эвакуатора

Следует отметить, что на рынке услуг эвакуации ведущую роль играют предприятия среднего бизнеса. В результате количество мелких фирм в этой сфере деятельности сокращается, а удобство использования услуг эвакуации клиентами повышается. Чем крупнее фирма, тем шире спектр оказываемых ею услуг. В случае несерьезной поломки авто специалисты служб эвакуации иногда устраняют проблему на месте своими силами. Водителям, воспользовавшимся помощью крупной специализированной компании, обеспечивается возможность получения следующих услуг по доставке автотранспорта:

перевозка легковых автомашин и мототехники;

перевозка специальной техники;

перевозка микроавтобусов и малотоннажных грузовиков;

перевозка коммерческих автомашин;

перевозка автотранспортных средств высокой проходимости.

Таким образом, при возникновении различных непредвиденных ситуаций на дороге эффективным способом их решения является вызов эвакуатора. Водителю нужно только сообщить оператору марку авто, место его нахождения и приблизительный характер неисправности, чтобы через короткий отрезок времени получить квалифицированную помощь.