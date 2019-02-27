Новый Porsche Macan станет электрокаром

Об этом рассказали представители компании в общении с зарубежными журналистами.

Ранее в Сети появлялись слухи, о том, что кроссовер Porsche Macan нового поколения станет электрическим, но теперь эту информацию подтвердили в компании.

Стоит отметить, что следующее поколение автомобиля появится исключительно с электрической силовой установкой.

Именно эта модель станет первым кроссовером марки, который будет электрическим. Его выход состоится после 2020 года, а серийную сборку планируют организовать на предприятии Лейпциге.

В основе модели будет платформа PPE (Premium Platform Electric). Эта основа создавалась для модели Taycan.

Последний станет первым электрокаром марки в целом и представляет собой седан. Он появится уже в этом году, а позднее производитель выпустит и универсал Taycan Cross Turismo.