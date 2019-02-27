Об этом рассказали представители компании в общении с зарубежными журналистами.
Новый Porsche Macan станет электрокаром
27.02.2019 11:16
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Ранее в Сети появлялись слухи, о том, что кроссовер Porsche Macan нового поколения станет электрическим, но теперь эту информацию подтвердили в компании.
Стоит отметить, что следующее поколение автомобиля появится исключительно с электрической силовой установкой.
Именно эта модель станет первым кроссовером марки, который будет электрическим. Его выход состоится после 2020 года, а серийную сборку планируют организовать на предприятии Лейпциге.
В основе модели будет платформа PPE (Premium Platform Electric). Эта основа создавалась для модели Taycan.
Последний станет первым электрокаром марки в целом и представляет собой седан. Он появится уже в этом году, а позднее производитель выпустит и универсал Taycan Cross Turismo.
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