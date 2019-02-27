Авария на производстве произошла 26 февраля, о чем стало известно СМИ.

Теперь пресс-служба компании российским журналистам сообщила, что «АвтоВАЗ» возобновил приостановленное из-за аварии производство.

Также в компании уточнили, что разрыв трубы водоснабжения никак не повлияет на производственные планы и продажи.

Как стало известно, накануне на линии конвейера ПАП B0 произошла авария, из-за которой сотрудники подразделения не имели возможность красить кузова автомобилей, в связи с чем их отпустили домой.