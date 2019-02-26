Доставка автомобиля из США

При выборе машины многие российские водители отдают предпочтение американским авто, что обусловлено множеством свойственных им преимуществ. Однако при этом им приходится решать целый ряд проблем, связанных с доставкой автомашины из Америки.

Порядок перевозки автомашины из Америки

Прежде всего, нужно учитывать, что доставка авто из США без оформления соответствующих документов невозможна. Вывоз новых машин из Америки производится лишь после получения документов MSO или TITLE от дилера. При перевозке автомашины с пробегом из Америки документы на нее обычно уже оформлены. Процесс доставки автомашины из США состоит из следующих стадий:

Водитель фирмы, занимающейся решением данной проблемы, прибывает на дилерскую площадку, производит погрузку авто на трак и подписывает акт его приема-передачи. Спустя несколько дней машина доставляется на склад фирмы.

После подачи контейнера на склад автомобиль грузится в него согласно нормам морской перевозки. Затем контейнер опломбируется и доставляется в порт на отправку по морю ближайшим судном.

Сразу после отплытия судна с контейнером документы на авто передаются в американскую таможенную службу для экспортного оформления в течение семи-пятнадцати дней. После завершения таможенных формальностей все документы отправляются покупателю авто экспресс-почтой.

Как только судно с контейнером прибудет в порт назначения, покупатель авто получает его после предъявления отгрузочных документов, проходит процедуры таможенного оформления и начинает распоряжаться своим автомобилем.

Цена на перевозку автомашины из Америки

Стоимость перевозки автомашины из США состоит из двух частей: оплата транспортировки автомашины по Соединенным Штатам от площадки аукциона/дилера до порта отправления и оплата транспортировки автомашины в контейнере от порта отправления до порта получения. Кроме того, возможны финансовые затраты по оплате страховки на перевозку авто, но данное условие не является обязательным – оформление страховки осуществляется по желанию покупателя.

Прежде чем принимать решение о покупке автомобиля в США, необходимо внимательно ознакомиться с расценками на выбранную модель, выяснить разницу в стоимости в Америке, учесть стоимость доставки вместе со стоимостью таможенного оформления и провести анализ того, какие выгоды будут получены от такой покупки. Кроме того, важно убедиться в надежности выбранного дилера и адекватной цене его услуг.