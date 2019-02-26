Отдать автомобиль в залог ломбарду еще никогда не было так легко
Автоломбарды появились относительно недавно, но за этот небольшой срок смогли завоевать невероятную популярность. По своей схеме работы они практически не отличаются от обычных ломбардов. Обратившись за помощью в автоломбардный салон, клиент получит необходимые ему деньги в кратчайший срок.
Автоломбард Капитал предоставляет кредиты под залог транспортного средства или ПТС. Компания работает максимально чисто, прозрачно и честно по отношению к своим клиентам. Бесплатно предоставляются услуги по оценки автомобиля, его охране на специальной парковке и страхования на срок пребывания в ломбарде. Работает компания ежедневно без выходных и в любой момент готова оказать помощь всем нуждающимся.
Автоломбард Капитал работает в строгом соответствии с законами РФ и включён в официальный список ломбардов Центрального Банка РФ. Более подробно ознакомиться с услугами можно по адресу: https://lombard-capital.ru/uslugi/dengi-pod-zalog-avto/. Автоломбарды имеют гораздо больше преимуществ по сравнению с обычными банками, что и обеспечивает им такой высокий уровень популярности.
Этапы получения займа
Подача заявки на получение займа происходит в онлайн режиме и не занимает большого количества времени. На этом этапе происходит первоначальное определение стоимости автомобиля и определение максимально возможной суммы займа.
После чего клиенту необходимо посетить офис компании Капитал, где происходит итоговая оценка стоимости автомобиля и заключение договора займа. Оформление договора занимает около 30 минут. Довольно часто клиентам предлагается заключить договор на более удобных индивидуальных условиях.
Для того чтобы получить заём в автоломбарде Капитал необходимо предоставить лишь минимальный набор документов: паспорт РФ и документы на автомобиль.
Как только договор будет полностью оформлен, клиент может получить денежные средства в наличной или безналичной форме. В случае если заем оформлялся под залог автомобиля, то его отправят на охраняемую стоянку, предварительно застраховав его и зафиксировав пробег.
Если клиент не сможет в назначенный срок выкупить своё транспортное средство, то ему предоставляется один льготный месяц, в течении которого все еще возможен выкуп. Продлить договор можно при оплате суммы процентов. По истечению этого срока автомобиль отправляется на аукцион для дальнейшей продажи.