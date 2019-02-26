Студенты представили дизайн футуристичных автомобилей LADA

В прошлом году «АВТОВАЗом» был создан проект «Покоряя Москву и Санкт-Петербург». В его рамках перед 19 участниками проекта была поставлена задача создать автомобиль, который понравился бы жителям столичных регионов. Все проекты оценивали дизайнеры российской автокомпании.

Лучшим в конкурсе стал студент МАМИ Илья Иванов, которому уже предложили пройти полугодовую стажировку в Московской студии дизайна LADA.

По словам руководителя московского подразделения дизайн центра LADA Жюльена Друарома, Илья показал отличные навыки подготовки эскизов и работы с презентациями, проявлял большую заинтересованность в течение всего конкурсного проекта, оперативно предоставлял качественную информацию.