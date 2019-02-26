Nissan представит в Женеве новый концептуальный кроссовер

Nissan на Женевский автосалон привезет новый футуристический концепт и в этот раз это будет кроссовер IMQ.

Предположительно первые две буквы в названии концепта отсылают к развитию стратегии Intelligent Mobility, а Q указывает на новый сегмент, который был запатентован компанией Nissan в Европе прошлой зимой.

Nissan IMQ уже показали на тизере, но информацию о концепте пока не раскрывают. Что касается внешности концептуального кроссовера, то она выполнена в том же стиле, что и предыдущие концепты марки — Nissan IMs и Nissan IMx Kuro.

Скорее всего Nissan IMQ будет оснащен всеми самыми современными функциями – полноценным автопилотом, мощной силовой установкой с полным приводом и натуральными отделочными материалами.