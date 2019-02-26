Nissan на Женевский автосалон привезет новый футуристический концепт и в этот раз это будет кроссовер IMQ.
Nissan представит в Женеве новый концептуальный кроссовер
26.02.2019 13:13
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Предположительно первые две буквы в названии концепта отсылают к развитию стратегии Intelligent Mobility, а Q указывает на новый сегмент, который был запатентован компанией Nissan в Европе прошлой зимой.
Nissan IMQ уже показали на тизере, но информацию о концепте пока не раскрывают. Что касается внешности концептуального кроссовера, то она выполнена в том же стиле, что и предыдущие концепты марки — Nissan IMs и Nissan IMx Kuro.
Скорее всего Nissan IMQ будет оснащен всеми самыми современными функциями – полноценным автопилотом, мощной силовой установкой с полным приводом и натуральными отделочными материалами.
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