Автомобили Jaguar и Land Rover стали чаще покупать в кредит

В прошлом году 30% автомобилей проданных в РФ были реализованы в кредит, таким образом доля кредитов на Jaguar и Land Rover за год выросла на 11%.

Как отметили в российском офисе Jaguar Land Rover, в прошлом году из всех оформленных кредитов, 22% было выполнено по условиям обязательного обратного выкупа транспортного средства.

Сейчас по программе Jaguar Land Rover Financial Servicer работает несколько банков – ВТБ, Русфинанс Банк и Юникредит Банк.

Все они предлагают программы с кредитной ставкой от 3,2% годовых. Также действует предложение ReStart, в рамках которого действуют специальные предложения на оформление автомобиля и предложение об обратном выкупе машины.