Зарубежные журналисты решили назвать десятку спорткаров, которыми чаще всего интересуются в Интернете.

Так, стало известно какие суперкары в мире «гуглят» чаще всего, а лидер того рейтинга оказался неожиданным.

При создании ТОПа учитывались спорткары, выпущенные за последние десять лет. Оказалось, что чаще всего в Интернете ищут информацию о спросткаре Audi R8, который оказался лидером по запросам в 95 или 169 стран с показателем 939 870 поисков только за 2019 год.

На второй строчке оказался Bugatti Chiron с результатом 701 140 запросов.

Далее в списке оказались: Lamborghini Aventador (562 770), Bugatti Veyron (443 410), Lamborghini Huracan (384 270), Lamborghini Veneno (371 570), McLaren 675LT (368 810), Ford GT (313 380) и Ferrari 455 (256 590).