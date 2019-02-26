Ford Transit получил новую модификацию для инкассации

Компания Ford Sollers расширила список спецверсий Ford Transit и теперь машина стала доступна для инкассации.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, была уменьшена общая высота автомобиля, которая теперь составляет 2300 мм. За счет этого она способна проезжать на большинство подземных парковок.

Инкассаторский Ford Transit предлагается со вторым и третьим классом бронирования, причем в машине можно комбинировать классы брони.

Помимо этого в спецверсии Ford Transit разместили систему пожаротушения, установили крепления для оружия и систему видеоконтроля.

Инкассаторский Ford Transit предлагается с дизельным 125-сильным мотором, а еще доступны версии с передним и полным приводом.