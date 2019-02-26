Audi представила гибридные модели Audi A8, A7 Sportback, A6 и Q5

Audi к Женевскому автосалону представила сразу четыре гибридные модели — A6, A7, A8 и Q5.

Все эти машины к названиям получили приставку «TFSI e» и все они появятся в продаже до конца года.

Выводить на рынок гибридные модели производитель будет постепенно, но кто первым появится пока не сообщается.

В Audi A6, A7 и Q5 силовая установка будет предлагаться в двух вариантах, где первая основана на 2,0-литровом турбомоторе и тут электрический двигатель уже встроен в роботизированную коробку S tronic.

Максимальная отдача младшей силовой установки составляет 299 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Вторая версия гибрида уже оборудована более производительным электромотором, за счет чего пиковая мощность увеличена до 367 и 500 Нм.

В этой версии в Audi A6, A7 и Q5 будет устанавливаться спортивная подвеска и пакет S line.



В большом седане Audi A8 L 60 TFSI e гибридный агрегат создали на базе V6 3.0 TFSI, а электромотор уже установили в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Суммарная отдача гибрида 449 л.с. и 700 Нм.

Под полом багажного отделения во всех гибридных моделях разместили тяговый аккумулятор 14,1 кВт∙ч, который обеспечивает пробег на одной электротяге до 40 км.

Вся система электрического управления гибридной силовой установки настроена таким образом, что машина всегда начинает ехать на электрической тяге, а вот ДВС начинает работать когда необходимо ускорение.

В A6, A7, A8 и Q5 будет два режима езды — на «чистой» энергии Auto и Hold. Второй нужен в том случае, если нужно проехать исключительно на электротяге.