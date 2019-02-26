Британская Lister выпустит современную версию гоночной машины 1950-х

Эта фирма занимается выпуском ретроавтомобилей, а также высокопроизводительных версий на базе машин марки Jaguar.

На этот раз основой для проекта стал культовый спидстер Knobbly, изображение которого уже опубликовал глава фирмы.

В целом очертания от оригинальной модели останутся, но при это будут использованы острые грани. Как сообщается, современные Knobbly получат трубчатую раму и панели из алюминия, которые будут выполнены по современным технологиям.

Среди двигателей будет 4,2 и 3,8-литровые двигатели Jaguar. Общий тираж таких автомобилей не называют, но сообщается, что будет выпущено десять экземпляров гоночной машины, которые смогут передвигаться по дорогам общего назначения.