Британская фирма Lister Motor Co. анонсировала выпуск гоночного автомобиля Knobbly из 50-х, выполненного в современной версии.
Британская Lister выпустит современную версию гоночной машины 1950-х
26.02.2019 12:04
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Эта фирма занимается выпуском ретроавтомобилей, а также высокопроизводительных версий на базе машин марки Jaguar.
На этот раз основой для проекта стал культовый спидстер Knobbly, изображение которого уже опубликовал глава фирмы.
В целом очертания от оригинальной модели останутся, но при это будут использованы острые грани. Как сообщается, современные Knobbly получат трубчатую раму и панели из алюминия, которые будут выполнены по современным технологиям.
Среди двигателей будет 4,2 и 3,8-литровые двигатели Jaguar. Общий тираж таких автомобилей не называют, но сообщается, что будет выпущено десять экземпляров гоночной машины, которые смогут передвигаться по дорогам общего назначения.
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