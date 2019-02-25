Новый универсал Skoda Octavia заметили во время тестов

Еще в конце прошлого года представители компании анонсировали работу над новым поколением модели Skoda Octavia.

Тогда было сказано, что до конца этого года модель новой генерации будет представлена, а вот первым станет именно лифтбек.

Однако на тестовых испытаниях уже заметили универсал Skoda Octavia. Снимки новинки с тестов уже опубликовали зарубежные издания.

Несмотря на наличие камуфляжа можно сказать, что новый универсал Skoda Octavia получит новую оптику. По некоторым данным оформление салона автомобиля будет выполнено в стилистике последних Scala и Kamiq.

Моторная гамма, как ожидается, будет представлена бензиновыми и дизельными моторами объёмом от 1,0 до 2,0 литра.