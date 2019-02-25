Эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали удорожание еще одного автомобиля на российском рынке.

Как оказалось, обновленный Ford EcoSport в России прибавил в цене 26 тыс. рублей. Теперь начальная стоимость кроссовера составляет 1 075 000 рублей.

В этом исполнении модель доступна с полуторалитровым двигателем мощностью 123 л.с. В качестве трансмиссии предлагается механика и переднеприводная система.

Версия с автоматической коробкой теперь оценена в 1 223 000 рублей, а самая дорогая комплектация обойдется в 1 523 000 рублей.