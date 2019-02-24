Названы самые распространенные модели в автопарке России

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало результаты нового исследования, благодаря которому стали известны самые распространённые модели в автопарке РФ по состоянию на 1 января 2019 года.

Ожидаемо на первых строчках рейтинга оказались отечественные модели. Так, первая строчка остается за седаном Лада 2107.

Таких автомобилей в автопарке насчитали в количестве 1 млн 729,4 тыс. штук. Второе и третье место заняли Лада 2106 и Лада 4×4 с показателями 1 млн 526,6 тыс. и 1 млн 22,2 тыс. единиц.

Следующие автомобили в рейтинге занимают в автопарке меньшую долю и их насчитали менее 1 млн штук. Итак, в десятке самых распространенных моделей авто в России оказались:

Лада 2109 (849,2 тыс. ед.),

Лада 2110 (828,9 тыс. ед.),

Лада 2114 (772,8 тыс. ед.).

Киа Рио (752 тыс. ед.),

Хендэ Солярис (739,2 тыс. ед.),

Форд Фокус (737,2 тыс. ед.),

Лада 2105 (724,7 тыс. ед.).