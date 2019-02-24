Названы ТОП-5 выпущенных в единственном экземпляре автомобилей

Иногда автомобили создают по индивидуальному заказу, а порой это прототип автопроизводителя, который так и не отправили в серийное производство.

Если рассматривать последние два года, то на автомобильных выставках было показано большое количество машин будущего. Это концепты, которые демонстрируют, как может выглядеть автомобиль через 10-20 лет.

Но в список специалистов попали машины, выпущенные достаточно давно и среди них электрокар LADA Rapan 1998 года.

Он получил футуристичную внешность и сейчас в единственном экземпляре находится в музее «АВТОВАЗа».

Также был упомянут ЗИС-спорт, который создали в 1939 году. Эта машина способна была разогнаться до 162 км/ч, а в свое время это был высокий показатель.

Отечественную машину утеряли во время Второй мировой войны, но позже ее нашли и полностью восстановили.

В списке значатся и зарубежные модели, среди которых Mercedes-Benz GWA 300 SLC и большой Maybach Еxelero.

Размеры последнего более шести метров и несмотря на свои размеры он обладал динамикой спортивных автомобилей.

Замыкает список Dartz Prombron. Эта машина была продемонстрирована для публики как серийный вариант, но из высокой цены на нее не нашлось покупателей и проект в итоге был закрыт.