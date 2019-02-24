Объявление о продаже необычного автомобиля появилось на сайте «Авито». В объявлении, которое опубликовал житель города Белореченск на Кубани, указано, что продается гоночная машина с пробегом 10 тысяч километров.
Житель Кубани продает самодельную гоночную машину за 1,8 млн рублей
24.02.2019 16:38
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За выставленную на продажу модель владелец просит 1,8 млн рублей, но похоже, что желающих приобрести самодельный автомобиль мало, так как объявление появилось давно.
Необычная машина имеет ярко-желтый цвет, был собран в 1974 году и способна передвигаться как по треку, так и по дорогам общего назначения.
Продавец указал, что максимальная скорость кабриолета составляет 190 км/ч, а разгоняется он до первой сотни за 7 сек. Расход топлива 8 литров на 100 км пути.
В автомобиле есть спортивные сидения с пятиточечными ремнями, независимая подвеска, редуктор от «Форд Скорпио», двухлитровый двигатель Ford OHC и такой же марки коробка передач на пять ступеней.
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