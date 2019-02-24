Житель Кубани продает самодельную гоночную машину за 1,8 млн рублей

Объявление о продаже необычного автомобиля появилось на сайте «Авито». В объявлении, которое опубликовал житель города Белореченск на Кубани, указано, что продается гоночная машина с пробегом 10 тысяч километров.

За выставленную на продажу модель владелец просит 1,8 млн рублей, но похоже, что желающих приобрести самодельный автомобиль мало, так как объявление появилось давно.

Необычная машина имеет ярко-желтый цвет, был собран в 1974 году и способна передвигаться как по треку, так и по дорогам общего назначения.

Продавец указал, что максимальная скорость кабриолета составляет 190 км/ч, а разгоняется он до первой сотни за 7 сек. Расход топлива 8 литров на 100 км пути.

В автомобиле есть спортивные сидения с пятиточечными ремнями, независимая подвеска, редуктор от «Форд Скорпио», двухлитровый двигатель Ford OHC и такой же марки коробка передач на пять ступеней.