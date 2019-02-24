Об этом сообщили в пресс-службе компании, отметив, что завод в Петербурге стал первым предприятием компании, где внедрили технологию квадроштамповки.

Как стало известно, Hyundai в Санкт-Петербурге повысил производительность завода именно за счет квадроштамповки в массовом производстве легковушек.

Благодаря этому на производственной площадке впервые за восемь лет работы было собрано 246,5 тыс. автомобилей, что стало абсолютным производственным рекордом.

В Hyundai говорят, что метод квадроштамповки, когда используется штамповка сразу четырех панелей, применяется для внутренних панелей дверей.

Внедрение технологии позволило не только повысить производительность, но сократить издержки на производство благодаря отказу от штамповки на мощностях подрядных организаций.