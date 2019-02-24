Во Франции успешно испытали робота-парковщика

Парковочного робота Стэн разработал стартап Stanley Robotics. Над ним трудились еще с 2013 года и последние два года его тестировали в аэропортах Парижа, Лиона и Дюссельдорфа.

Во второй половине 2019 года он начнет работу в аэропорте Лондона. В целом тесты Стэна показали, что он способен на площадке рассчитанной на 170 машин уместить 270 автомобилей. Это происходит потому что робот устанавливает машины очень плотно.

В целом паковочный робот не только забирает автомобиль со специального бокса, но также и возвращает его туда.



