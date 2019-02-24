Назван ТОП-5 автомобилей для настоящих мужиков

Мужчина будет выглядеть по-настоящему брутальным, если у него будет полноценный внедорожник.

Эксперты портала carsweek назвали автомобили для настоящих мужчин, причем все эти машины несомненно могут привлечь внимание на дороге и даже вызвать зависть и других.

В список попал Toyota Land Cruiser, который является одним из самых лучших в своем ценовом сегменте внедорожников.

Для любителей небольших автомобилей, но с высокими внедорожными качествами стоит обратить внимание на Jeep Wrangler.

А вот для тех кто любит роскошь подойдет большой Cadillac Escalade. Среди американских представителей стоит еще присмотреться к Hummer H2.

Эта модель уже не производится, поэтому купить эту машину можно только на вторичном рынке.

Замыкает список Mercedes-AMG G-Class, который многие больше знают, как «гелик». Эта машина относится к премиальному сегменту, но она способна поразить не только своей ценой, но также динамикой разгона и внедорожными качествами.