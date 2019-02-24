General Motors прекратит выпуск Chevrolet Volt

Американский концерн не планирует больше выпускать две модели. О прекращении их производства было сказано еще в прошлом году, а теперь планы автопроизводителя подтверждаются еще и планами по производству на заводе в Детройте.

В документах говорится о продлении до 2020 года производства Cadillac CT6 и Chevrolet Impala, но нет Chevrolet Volt и Buick LaCrosse.

Последние снимут с производства 1 марта этого года, а первые помогут загрузить мощности.

Причем Cadillac CT6 и Chevrolet Impala планировали снять с производства в июне, но позже в руководстве компании решили все-таки продолжить их выпуск до конца года.

Уже известно, что роскошный седан получит новое поколение, которое позволит улучшить показатели продаж.