Американский концерн не планирует больше выпускать две модели. О прекращении их производства было сказано еще в прошлом году, а теперь планы автопроизводителя подтверждаются еще и планами по производству на заводе в Детройте.
General Motors прекратит выпуск Chevrolet Volt
24.02.2019 16:09
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В документах говорится о продлении до 2020 года производства Cadillac CT6 и Chevrolet Impala, но нет Chevrolet Volt и Buick LaCrosse.
Последние снимут с производства 1 марта этого года, а первые помогут загрузить мощности.
Причем Cadillac CT6 и Chevrolet Impala планировали снять с производства в июне, но позже в руководстве компании решили все-таки продолжить их выпуск до конца года.
Уже известно, что роскошный седан получит новое поколение, которое позволит улучшить показатели продаж.
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