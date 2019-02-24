Toyota Corolla для дрифта выставили на продажу

На продажу выставлен 1014-сильный хэтчбек Toyota Corolla. Эта машина создавалась для дрифта и в 2015 году гонщику Фредрик Аасбо она принесла победу в мировом чемпионате.

Сейчас эту машину решили продать, причем за нее просят не очень больших денег. На аукционе стартовая цена за машину составляет 46 000 долларов. За такую сумму можно купить новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Для подготовки к дрифту машину оснастили каркасом безопасности, спортивными креслами и модернизированным 2,7-литровым мотором, который за счет турбонадува и окиси азота выдает 1014 л.с. Трансмиссия у спортивной машины четырехступенчатая секвентальная.