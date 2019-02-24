Уже пятого марта начнет свою работу ежегодный международный автосалон в Женеве и на нем ожидается немало новинок.
Renault рассказала о новинках для Женевского автосалона-2019
24.02.2019 14:15
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Свои новые модели везет и компания Renault, которая уже рассказала о новинках для Женевского автосалона 2019.
Пожалуй одной из самых ярких премьер от компании станет дебют новой генерации хэтчбека Clio.
Привезут в Женеву и обновленный ситикар Twingo с новыми дизайном и новым литровым двигателем в моторной гамме.
Дочерняя компания Renault покажет на мотор-шоу спецверсии автомобилей Duster, Logan и Stepway, которые получат приставку к названию Ultimate.
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