Renault рассказала о новинках для Женевского автосалона-2019

Уже пятого марта начнет свою работу ежегодный международный автосалон в Женеве и на нем ожидается немало новинок.

Свои новые модели везет и компания Renault, которая уже рассказала о новинках для Женевского автосалона 2019.

Пожалуй одной из самых ярких премьер от компании станет дебют новой генерации хэтчбека Clio.

Привезут в Женеву и обновленный ситикар Twingo с новыми дизайном и новым литровым двигателем в моторной гамме.

Дочерняя компания Renault покажет на мотор-шоу спецверсии автомобилей Duster, Logan и Stepway, которые получат приставку к названию Ultimate.