В Сети появились шпионские фото нового спорткара Chevrolet Corvette

О том что Chevrolet готовит новый среднемоторный Corvette сообщалось еще в прошлом году и даже была информация, что модель поступит в продажу под другим именем.

Шпионские снимки с тестов спорткара появлялись и ранее, но тогда они не позволяли рассмотреть детали автомобиля.

Теперь появились фотографии машины с установленной серийной оптикой. На фото отчётлива видна головная оптика со светодиодными блоками, которые выполняют роль как ДХО, так и сигналов поворота.

Задние фонари за камуфляжной пленкой приоткрыты минимум, но даже через визуальную защиту видно, что они серийные и имеют сходство с фонарями текущей версии Corvette.

По слухам в спорткаре планируется использовать восьмицилиндровый V-образный двигатель объёмом четыре литра. Его мощность составит около 700 лошадиных сил. Когда состоится презентация нового поколения Corvette не сообщается.